أعمال عنف في حمص وعلويون في اللاذقية يطالبون بـ”الحماية”، ماذا يحدث في سوريا؟

تظاهر مئات الأشخاص، الثلاثاء، في مدينة اللاذقية الساحلية السورية التي يقطن غالبيتها أقلية الطائفة العلوية بالإضافة إلى مناطق أخرى ذات غالبية علوية في سوريا احتجاجاً على اعتداءات استهدفت الأقلية مؤخراً.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل مئات الأشخاص أغلبيتهم من الطائفة العلوية فيما وصفته حينها الأمم المتحدة بأنها “مجازر طائفية” نُفذت بعدد من قرى الساحل السوري في مارس/آذار الماضي.

وردد المتظاهرون الذين احتشدوا في دوار الأزهري وسط اللاذقية هتافات من بينها “الشعب السوري واحد.. يا عالم اسمع اسمع.. الشعب العلوي لن يركع”، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في المدينة، التي لم تصطدم مع المحتجين.

وقالت جمانة وهي محامية تبلغ من العمر 58 عاماً، والتي رفضت الكشف عن اسم عائلتها، “نحن شعب واحد متحد. نريد رحيل الفصائل المسلحة من المنطقة، والعدالة لشهدائنا في المنطقة الساحلية، وإطلاق سراح سجنائنا… لا نعرف ما هي التهم المُوجهة إليهم”.

ورفع آخرون لافتات تطالب بـ “الافراج عن المعتقلين”.

وتعد هذه الاحتجاجات هي الأكبر في المناطق التي يسكنها العلويون منذ سقوط الأسد، وجاءت استجابةً لدعوة أطلقها المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والخارج على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تأتي هذه التظاهرات غداة أحداث عنف شهدتها مدينة حمص في وسط البلاد.

إذ عُثر يوم الأحد على جثة زوجين مقتولين في بيتهما ببلدة زيدل وسط حمص وقد أُحرقت جثة الزوجة، كما عُثر في مكان الجريمة على عبارات ذات طابع طائفي على الجدران، بحسب الشرطة.

ووُجهت اتهامات لعلويين بالوقوف وراء هذه الجريمة، ما أشعل موجة عنف في عدد من مناطق المدينة التي تضمّ أحياء سنيّة وأخرى علوية.

إذ قام شبان من العشائر البدوية بأعمال تخريب طالت مساكن وسيارات ومتاجر في أحياء ذات غالبية علوية، قبل أن تفرض السلطات حظراً للتجوال لاحتواء الوضع.

وقالت منى، التي تبلغ من العمر 25 عاماً، خلال مشاركتها في المظاهرة “نطالب بالحرية والامان، وإيقاف القتل والخطف الذين يحدثان. إن ما جرى في حمص مؤخراً ليس مقبولاً على الإطلاق”.

وأضافت: “نريد حكم فيدرالي للساحل، وحمص وحماة وطرطوس والغاب(منطقة سهل الغاب).. ما يهمنا هو حريتنا”.

وفي مدينة جبلة الساحلية، سُمعت أصوات إطلاق نار أثناء تظاهرة مماثلة، بحسب ما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وفي وقت لاحق مساء الاثنين، أكدت وزارة الداخلية أن جريمة حمص التي أشعلت فتيل هذه الأحداث “ذات منحى جنائي وليست ذات منحى طائفي

