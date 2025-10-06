أحمد الشرع وجدل أعياد الثورة والشهداء ونوروز وذكرى حرب تشرين بعد مرسوم رئاسي

بعد إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي بتحديد الأعياد الرسمية، تساءل رواد مواقع التواصل عن سبب إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

كما انتقد كثيرون إلغاء عيد الشهداء من العطل الرسمية بالرغم من أنها مناسبة لا ترتبط بنظام الأسد. واعتمد المرسوم الرئاسي 8 ديسمبر/كانون الأول عيدا للتحرير، ويوم 18 مارس/آذار عيدا للثورة السورية.

وفي حين رحب البعض بهذا، معتبرا أنه يخلد ذكرى سقوط أول شهيدين في ذلك اليوم برصاص قوات نظام الأسد في سنة 2011 درعا، إلا أن آخرين اعترضوا على اعتبار أن أول مظاهرة خرجت ضد الأسد كانت في دمشق بتاريخ 15 من الشهر نفسه.

