وفاة مخرج أشهر فيلم اب‎ـ‎احي في القرن العشرين

وفاة مخرج أشهر فيلم اب‎ـ‎احي في القرن العشرين

أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬عن‭ ‬82‭ ‬عاماً‭ ‬المخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬والمصوّر‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬الفرنسي‭ ‬جوست‭ ‬جاكان،‭ ‬صاحب‭ ‬فيلم‭ “‬إيمانويل‭” ‬الإباحي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬واسعاً‭ ‬في‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬عائلته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬وكيلة‭ ‬أعمال‭ ‬جاكان‭ ‬أن‭ ‬مخرج‭ ‬فيلم‭ “‬إيمانويل‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬سيلفيا‭ ‬كريستيل‭ “‬توفي‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬بريتاني‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬82‭ ‬عاماً‭ (…) ‬محاطًا‭ ‬بزوجته‭ ‬النحّاتة‭ ‬آن‭ ‬وابنته‭ ‬المصوّرة‭ ‬جوليا‭”.‬

وعرف‭ “‬إيمانويل‭” ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭ ‬كبيرا،‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬مشاهديه‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين،‭ ‬وبقي‭ ‬معروضاً‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬13‭ ‬عاماً‭.‬‮ ‬

وتحوّل‭ ‬الفيلم‭ ‬ظاهرة‭ ‬مجتمعية،‭ ‬واستقطب‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬المشاهدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

واقتُبس‭ “‬إيمانويل‭” ‬من‭ ‬رواية‭ ‬صدرت‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬لإيمانويل‭ ‬أرسان‭ ‬تحمل‭ ‬العنوان‭ ‬نفسه‭.‬‮ ‬

وتولى‭ ‬جوست‭ ‬جاكان‭ ‬لاحقاً‭ ‬إخراج‭ “‬إيستوار‭ ‬دو‭” ‬ثم‭ “‬لامان‭ ‬دو‭ ‬ليدي‭ ‬تشاترلي‭” ‬مع‭ ‬سيلفيا‭ ‬كريستيل‭ ‬أيضاً‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬جاكان‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1940‭ ‬في‭ ‬فيشي‭ ‬نحاتاً‭ ‬أيضاً‭ ‬ويملك‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬معرضاً‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬يعرضان‭ ‬فيه‭ ‬لوحات‭ ‬ومنحوتات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أعمالهما‭ ‬الخاصة‭.‬‮ ‬