تصدرت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان تريند منصات التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث جوجل، وذلك بعدما تم تسريب صور عارية لها.

وتداول مستخدمون خلال الساعات الماضية صورا للفنانة فاطمة بن سعيدان وهي شبه عارية، لتشعل جدل ودهشة الجمهور التونسي والعربي، بشأن كيف لفنانة كبيرة أن تغامر بنشر صورها عارية؟.

فاطمة بن سعيدان تعترف

وأكدت التقارير التونسية أن فاطمة بن سعيدان اعترفت بهذه الصور، ولكنها كانت ضمن عمل فني غير مكتمل، وقام المصور بعد ذلك بتسريبها.

وأعلنت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” أنها قامت بتكليف محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصور الفوتوغرافي، وضد أي وسيلة إعلامية قامت بنشر الصور العارية لها دون موافقتها.

وكتبت فاطمة بن سعيدان: “امبارح صديق بعتلي تصويرة خاصة موجودة فيها أنا تدور على الفيس بوك من غير علمي ولا موافقتي، التصويرة هاذي استخدمت في إطار بحث مع مسرحية وللأسف استعملت وهبطت في وسائل التواصل الاجتماعي للعموم بدون موافقتي”.

وتابعت: “المصور اللي صور التصويرة والسبب في المشكلة هاذي خان الثقة الي بيناتنا وخرق القانون بالتعدي على حقي في الصورة بما أنو هبطها وردها تصويرة عامة وهي من المفروض تكون خاصة للبحث فقط”.

واختتمت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان: “وكلت المحامي متاعي بش نتبع عدليا وقضائيا المصور وكل شخص أو أعلام أو جهة أخرى تهبط التصويرة والا تستعملها بدون موافقتي”.

من هي فاطمة بن سعيدان ؟

فاطمة بن سعيدان ممثلة تونسية ولدت فى عام 1949، وظهرت في نهاية الثمانينيات كما جسدت العديد من الأدوار الثانوية فى العديد من الأفلام كما عملت في المسرح.