ملحن أغنية أصالة الجديدة: تم تسريب الأغنية وضاع مجهودنا

اعتبر الملحن محمود الخيامي أن تسريب أغنيته الجديدة للفنانة أصالة والتي تحمل اسم “الله جاب”، ساهم في ضياع مجهود القائمين على العمل.

وقال محمود الخيامي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: “لاحظت من أسبوعين إن الأغنية بدأت تتسرب مع إننا كنا مستنيين الوقت المناسب لطرحها بشكل رسمي، وموضوع التسريب سبّب لنا توتر كبير، وأنا تأثرت جدا وحسيت إن مجهودنا ضاع لأننا تعبنا جدا في الأغنية من حيث التأليف والألحان والتوزيع”.

وتابع الخيامي: “كنا شغالين على الأغنية وبنعدل فيها ونعرضها على أصالة، وفجأة لقيت نسخة سيئة من الأغنية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والنسخة دي قديمة قبل ما ننتهي من الأغنية ودا زعلني لأني بحرص أن الأغاني تنزل بشكل راقي وعلى أكمل وجه ولحد دلوقتي منعرفش مصدر التسريب”.

وقد تم تسريب هذه الأغنية بنسخة غير نسختها الأخيرة، وكتب محمود الخيامي تغريدة عبر تويتر قال فيها إنه سيلجأ الى “البلوك” لكل من يقوم له بـ “منشن” على أغنية “الله جاب” لـ أصالة اتضح أن الأغنية تمّ تسريبها والنسخة الحالية ليست النهائية.

يذكر أن الأغنية من تأليف واحد وألحان محمود الخيامي ومن توزيع محمود الشاعري، وكان من المقرر طرحها بنسختين إحداهما باللهجة الخليجية.

المصدر: et بالعربي