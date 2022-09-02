بالتعاون مع نادين الراسي.. زياد برجي يطلق فيديو كليب أغنية “وبطير” – فيديو

طرح الفنان اللبناني زياد برجي، أمس الخميس، أغنية مصورة جديدة بصوته، تحت عنوان ” وبطير”، عبر قناته الرسمية في تطبيق يوتيوب، وذلك بالتعاون مع الشاعر الغنائي أحمد ماضي والموزع الموسيقي طارق توكل، والنجمة نادين الراسي التي حضرت كـ مودل في فيديو كليب الأغنية.

ويقول مطلع ” وبطير”:” بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس.. بحس الدني كلا ملكي أنا وبس.. بشوف القمر حدي والهوا عاخدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد”.

لاقت أغنية زياد برجي الجديدة أصداءً إيجابية بين أوساط الجمهور، الذي حرص على إبداء رأيه بإحساس الممثل والملحن والمطرب اللبناني الشهير، إضافة إلى مقارنة البعض بين أدائه لهذه الأغنية وأداء الفنانة إليسا التي سبق وطرحت ” أغنية وبطير” تحت عنوان ” أنا وبس”.

وتجلت آراء الجمهور واضحة في التعليقات الواردة تحت المنشور ومنها:” مع أني بعشق إليسا لكن حقيقي زياد برجي غناها بطريقة وإحساس أحلى ولايقة على صوته.. حبيتها برشا بصوته”، و” لك دخيل الله شو حلوة بصوتك هل أغنية من نجاح لنجاح يا زياد”، و” عطيتها إحساس وانطباع أحلى فعلاً لأنها بصوت ملحنها زياد برجي”.

وورد في الردود أيضاً:” مش مهم مين غناها إليسا أو زياد برجي.. حلوة الأغنية بـ صوته وصوت إليسا.. كل حدا عطاها لمسة خاصة فيه بتجنن.. والأجمل حضور نادين الراسي بـ الأغنية عنجد شي بجنن”.

أغنية وبطير

وأطلق الملحن والمطرب اللبناني أغنيته الجديدة بعد تأجيل واحد طالها، حيث أنه كان من المفترض إصدار الأغنية يوم السبت الماضي ولكن وفاة النجم جورج الراسي حالت دون ذلك، إذ ارتأى برجي تأجيل طرح فيديو كليب الأغنية رغم جهوزيته، احتراماً لوفاة مواطنه ومشاعر زميلته نادين الراسي.

أغنية وبطير/ أنا وبس

جدير بالذكر أن الفنان زياد برجي، كشف عن نيته إطلاق أغنية ” وبطير” بصوته، بعد الخلاف الذي دبَّ بينه وبين النجمة إليسا التي كانت قد عقدت جلسات موسيقية معه لوضع لحن الأغنية، عقب اتفاقها مع الشاعر أحمد ماضي على حصولها على الكلمات، و