طليقة جورج الراسي: يتهمونني بقتله.. أنا وجورج عاملين بلوك لبعضنا.. هيدا بلد مجانين

كشفت الموديل جويل حاتم عن مفاجأة تغير مسار الأحداث بعد أيام من جنازة زوجها السابق الفنان جورج الراسي الذي راح ضحية حادث سيارة مروع.

وقالت جويل حاتم طليقة جورج الراسي في ستوري لها عبر تطبيق واتساب نشرها موقع LBC:” بعتذر من الكل، أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم بتهدد بخصوص قصص خصها ببيت الراسي”.

وأوضحت في تصريحها الصادم:”مش هني بس ناس بيحبوون متهميني بقتلو وقصص بتقرف.. تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلأ ليشوفوا الأدلة ويتخدوا الإجراءات.. ما فيني رد على ولا حدا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا”.

وقالت جويل حاتم في أول مقابلة تلفزيونية لها، إنها لم تتقبل خبر وفاة جورج الراسي في البداية، لكنها اضطرت لإخبار ابنه “جو” بعدما تابع الخبر عبر تيك توك والسوشيال ميديا.

وأكدت طليقة جورج الراسي على أنها لم تحضر جنازته لأنها ترفض القبول بفكرة رحيله، ولم ترغب في إضافة مزيد من البروباجاندا حولها في حالة انهيارها.

وأوضحت طليقة جورج الراسي، أنها لا تملك رقم هاتف نادين الراسي ولم تكن على تواصل معها خلال السنوات الماضية كاشفة:” كمان أنا وجورج عاملين بلوك لبعضنا”.

وبشكل مفاجيء، تحدثت طليقة جورج الراسي عن حقيقة علاقته مع زينة المرعبي التي توفيت معه في الحادث، بعدما تداولت القنوات اللبنانية خبر أنها كانت مديرة أعمالها.

وأشارت جويل حاتم إلى أنها تملك الأدلة والإثباتات على أن جورج الراسي كان على علاقة عاطفية مع زينة المرعبي وهي سيدة مسلمة، وكان سيتزوجها لولا وفاتهما في حادث السيارة المأساوي.

كما كشفت جويل حاتم عن ارتباطها بأحد الأشخاص المقيمين خارج لبنان، موضحة أنها كانت تتمنى أن يتزوج جورج الراسي حتى تتمكن من اتخاذ نفس الخطوة بعد انفصال دام 7 سنوات بينهما.

وأكدت جويل حاتم على أن زواج جورج الراسي من زينة المرعبي حرية شخصية، مشيرة إلى أنه كان سيريحها من خلافات الحضانة وغيرها.

وطلبت جويل حاتم من الجميع التوقف عن الحديث بأي سوء عن والد ابنها الراحل، مشيرة إلى أنها سعيدة بأنه أخذ حقه من الشهرة بعد رحيله وهو ما لم يجده أثناء حياته.