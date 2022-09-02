اللبنانيون على موعد مع الـ«موركس دور» في 7 تشرين الاول

ينتظر اللبنانيون كعادتهم كل سنة حفل «موركس دور» الذي يكرم الفنانين من لبنان وخارجه تقديراً لأعمالهم المميزة. والسنة الحالية، هم على لقاء مع هذا الحدث مرة جديدة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في كازينو لبنان.



الإعلان عن تاريخ الحفل جاء ضمن سهرة فنية أقامها منظما «موركس دور» الأخوين الطبيبين فادي وزاهي الحلو. فدعوا نخبة من الفنانين اللبنانيين وحشداً من أهل الصحافة والإعلام، للإعلان رسمياً عن النسخة الـ21 للجائزة.



وبالأبيض الذي تمناه منظما الحفل ليغمر أزياء المدعوين، أقيمت السهرة التي حضرها باقة من المغنين الذين أحيوا الحفل كجو أشقر، وغسان صليبا، وبشار درويش، ونقولا الأسطا وغيرهم.



ومن المقرر إقامة الحدث تحت عنوان «انهض يا لبنان» بلفتة من الأخوين حلو التي يخصون فيها هذا العام وطناً يحتاج لكل الدعم من أبنائه. وسيتخلله تكريمات لفنانين رحلوا وآخرين طبعوا عام 2022 بأعمالهم الناجحة.



وافتتح الحفل الذي استضافه مطعم الفنان جو أشقر المطل على شاطئ جونية، بتحية تكريمية للفنان الراحل جورج الراسي. وبدأت بلوحة راقصة تعبيرية، تبعها صعود جو أشقر على المسرح ليقدم إحدى أشهر أغنيات الفنان الراحل «إنت الحب».



وتحدث الأخوان حلو عن أهمية إقامة هذا الحفل في موعده ككل سنة للإشارة إلى أن لبنان سيبقى منارة الشرق للفن.



وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور زاهي الحلو، بأنه تمسك وشقيقه فادي بتنظيم هذا الحدث، رغم صعوبات كثيرة واجهاها. وأكد بأن الحدث سيتضمن مفاجآت عدة، ويعيد إلى بيروت وهجها المعروف في ظل استضافتها لفنانين عرب وأجانب. وأردف: «أطلقنا هذا الاسم على الدورة الـ21 لـ(موركس دور) كي نعطي لبنان حقه ونضيء على قدراته الإبداعية من جديد. فعبارة (انهض يا لبنان) أردناها تعبيراً عن تكاتفنا كلبنانيين لإخراج البلد من المشاكل التي يغرق فيها. كما أن البعض اعتقد بأن (موركس دور) ستغيب هذه السنة عن بلدنا إثر الحفل الذي نظمناه لها في إمارة دبي. اعتقد البعض أننا تركنا لبنان وساحته نهائياً وانتقلنا إلى دولة الإمارات العربية. وفي هذه الأمسية اليوم نؤكد على إقامة الحفل في وطن الأرز».



وتحدث دكتور حلو عن صعوبات كثيرة يواجهونها لإقامة الحفل في غياب السيولة وحجزها في المصارف. ورأى أن هناك ضرورة اليوم لإعادة الوجه الإيجابي للبنان كي يبقى على الخريطة الفنية ويكون وجهة لا يمكن إلغاؤها لنجوم الفن في العالم العربي.



ومن التكريمات التي سيتضمنها حفل الـ«موركس دور» العام الحالي، واحدة لروح الموسيقي اللبناني الراحل إحسان المنذر، وأخرى للمطرب الراحل جورج الراسي.



وسيجتمع تحت سقف صالة السفراء في كازينو لبنان عدد لا يستهان به من الضيوف النجوم اللبنانيين والعرب. «لقد لمسنا تشجيعاً كبيراً من فنانين عرب كثيرين تفاعلوا مع دعوتنا لهم إلى الحفل، وأكدوا أنهم سيأتون خصيصاً إلى بيروت للتعبير عن حبهم الكبير للبنان الذي شهد أهم نجاحاتهم».



وعن أبرز الضيوف الذين سيحضرون، رد دكتور زاهي حلو على «الشرق الأوسط» قائلاً: «هناك نجوم عرب وأجانب، ولكن في استطاعتي أن أذكر اسم عازف التشيلو العالمي هاوزر الذي سيكون من بين نجوم الحفل».



وكان سبق لهاوزر أن شارك في حفل «موركس دور إنترناشيونال» في دبي العام الحالي.



وسيبقي الحفل على جميع جوائزه التكريمية التي تتجاوز الـ25، وتندرج ضمن خانات معينة كجائزة «أفضل مغني عربي»، و«أفضل ممثل لبناني» و«أغنية العام» وغيرها. ويعلق دكتور حلو: «لم نحذف أي جائزة، لا بل أضفنا الجديد ليكون التكريم أوسع وأشمل ويحمل التقدير لكل فنان مبدع».



وسيتخلل الحفل المنتظر إقامته في 7 أكتوبر، لوحات لفرقة لبنانية راقصة ومشهورة عالمياً، ووصلات غنائية لفنانين فازوا بجوائز «موركس دور» للعام الحالي.



وعما ستتضمنه اللوحات الراقصة يشرح دكتور حلو: «سيكون لبنان محور موضوعاتها لأننا نشدد على تسليط الضوء على بلدنا. كما سنكرم فنانين كثيرين على مسيرتهم الطويلة تقديراً لعطاءاتهم».



ومن المتوقع أن ينقل هذا الحدث مباشرة على شاشات تلفزة لبنانية وعربية وبينها «إم تي في» المحلية، فيما يتردد بأن قناة فرنسية ستنضم إلى تلك المحطات وتنقل الحفل بدورها.

الشرق الأوسط – فيفيان حداد