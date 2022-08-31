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جويل حاتم تكشف سبب غيابها عن جنازة جورج الراسي

By admin



بعد غيابها عن جنازة طليقها الفنان الراجل جورج الراسي، كثرت الترجيحات عن سبب غياب عارضة الأزياء السابقة جويل حاتم.

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وخرجت جويل حاتم عن صمتها في الساعات الماضية كاشفةً السبب عبر خاصيّة القصص القصيرة بالقول “أنا اللي ما خلّوني روح على دفن جورج ت ما انهار هنّي أهلي وعيلتي كلّها، ت ما أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصن انو انا انهار”.

وتابعت جويل حاتم “وأهلي كانوا بالدفن وأمّي مريضة أصلاً اسألوا سيبستيان خيّو لجورج. بدّكن تفاصيل؟ دقّوا لبيّي واسألوه ليش ما رحت”.

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