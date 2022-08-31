جويل حاتم تكشف سبب غيابها عن جنازة جورج الراسي



بعد غيابها عن جنازة طليقها الفنان الراجل جورج الراسي، كثرت الترجيحات عن سبب غياب عارضة الأزياء السابقة جويل حاتم.

وخرجت جويل حاتم عن صمتها في الساعات الماضية كاشفةً السبب عبر خاصيّة القصص القصيرة بالقول “أنا اللي ما خلّوني روح على دفن جورج ت ما انهار هنّي أهلي وعيلتي كلّها، ت ما أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصن انو انا انهار”.

وتابعت جويل حاتم “وأهلي كانوا بالدفن وأمّي مريضة أصلاً اسألوا سيبستيان خيّو لجورج. بدّكن تفاصيل؟ دقّوا لبيّي واسألوه ليش ما رحت”.