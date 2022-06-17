Cedar News
أخبار لبنان والعالم


فنون

وفـاة الممثل الفرنسي الكبير “جان لوي ترينتينيان” عن عمر يناهز 91 عاماً

By admin


وفاة الممثل الفرنسي الكبير “جان لوي ترينتينيان” عن عمر يناهز 91 عاماً ، بعد مسيرة حافلة بالأعمال العظيمة.

مواضيع متعلقة

وفاة مخرجة سينمائية عربية في حادث سير مروع

وفاة فنان عربي كبير اشتهر بأدوار تاريخية وكوميدية

قالت الزوجة السابقة للممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان، إن الفنان الذي بدأت مسيرته الفنية في الوقت نفسه مع بريجيت باردو عام 1956 بفيلم «آند غود كرييتد وومان» أو «ثم خلق الله المرأة» توفي، اليوم (الجمعة)، عن 91 عاماً.

وقالت نادين ترنتينيان لتلفزيون «بي إف إم»: «كان إنساناً استثنائياً».

نال ترينتينيان جائزة أحسن ممثل في مهرجان كان عام 1969 عن دوره في فيلم «زد» للمخرج كوستا غافراس، كما نال جائزة سيزار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم «آمور» أو «الحب» لمايكل هانيكه عام 2013، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان ترنتينيان أحد الممثلين الرواد في حركة «الموجة الجديدة» في السينما الفرنسية إلى جانب جان بيار ليو وجان بول بلموندو.

شارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلماً من بينها فيلم «رجل وامرأة» الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
فنونفيديو

فيديو صىادم يكشف اللحظات الأولى بعد معرفة كلوي كارداشيان بخيانة حبيبها

فنون

وفاة فنان عربي معتزل شهير

فنون

شبكة بريطانية تسحب فيلماً من الصالات بعد احتجاج مسلمين

فنون

حقيقة العلاقة التي تجمع جوني ديب بمحاميته

فنون

وديع الشيخ: هل هرب الى الكونغو؟ بعد استعراضه السلاح.. مذكرة توقيف بحقه؟

فنون

بالصورة: ملكة جمال لبنان السابقة تراقب مغيب الشمس على شواطئ البترون

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

جامعة سيدة اللويزة عرضت أوبرا فرنسيس والسلطان في إيطاليا..…

بالفيديو: منى عراقي تثير الغضب بنشرها آخر لحظات سمير صبري

وفاة فنان عربي كبير داخل أحد فنادق القاهرة منذ قليل

بالفيديو: نانسي عجرم تتنكر في البترون وتغير ملامحها لتحتفل…

مروان خوري عن خبر انفصاله عن خطيبته “ما صار في…

1 من 306

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com