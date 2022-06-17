وفـاة الممثل الفرنسي الكبير “جان لوي ترينتينيان” عن عمر يناهز 91 عاماً

وفاة الممثل الفرنسي الكبير “جان لوي ترينتينيان” عن عمر يناهز 91 عاماً ، بعد مسيرة حافلة بالأعمال العظيمة.

قالت الزوجة السابقة للممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان، إن الفنان الذي بدأت مسيرته الفنية في الوقت نفسه مع بريجيت باردو عام 1956 بفيلم «آند غود كرييتد وومان» أو «ثم خلق الله المرأة» توفي، اليوم (الجمعة)، عن 91 عاماً.

وقالت نادين ترنتينيان لتلفزيون «بي إف إم»: «كان إنساناً استثنائياً».

نال ترينتينيان جائزة أحسن ممثل في مهرجان كان عام 1969 عن دوره في فيلم «زد» للمخرج كوستا غافراس، كما نال جائزة سيزار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم «آمور» أو «الحب» لمايكل هانيكه عام 2013، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان ترنتينيان أحد الممثلين الرواد في حركة «الموجة الجديدة» في السينما الفرنسية إلى جانب جان بيار ليو وجان بول بلموندو.

شارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلماً من بينها فيلم «رجل وامرأة» الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966.