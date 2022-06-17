فيديو صىادم يكشف اللحظات الأولى بعد معرفة كلوي كارداشيان بخيانة حبيبها

تم الكشف أخيرًا، عن اللحظات الأولى عندما علمت فيها نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان أن حبيبها تريستان تومسون خانها، وسيكون لديه ابن من امرأة أخرى.

في التفاصيل، هاجمت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، حبيبها السابق، تريستان تومسون، بعد علمها بخيانته لها مرة أخرى، خلال ظهورها في الحلقة الختامية للموسم الأول من برنامج The Kardashians.

وكانت كلوي، 37 عاما، قد علمت بأحدث فضيحة خيانة أقدم عليها تريستان، 31 عاما، حينما كشفت شقيقتها، كيم، تقريرا حصريا منشورا على الديلي ميل بخصوص ذلك في أواخر ديسمبر الماضي.

وحين بدأ تريستان في التهرب وعدم الرد على رسائل ومكالمات كلوي أو كيم، قررت كلوي حينها إنهاء كل شيء معه، بعد علاقة عاطفية غير مستقرة دامت بينهما منذ العام 2016.

وبدأت الحلقة العاشرة والأخيرة من الموسم الأول لبرنامج The Kardashians، المذاع عبر محطة Hulu، باتصال كلوي بشقيقتها كيم بعد إرسالها تقرير صحيفة ”ديلي ميل“ بشأن خيانة تريستان.

وبعدما قالت كلوي وهي تترنح أنها لم ترَ ما أرسلته لها كيم، وبدأت تفحص هاتفها وتقول ”ما هذا؟“، لترد عليها كيم ”إذن هو يكذب عليك. هل كنت تعلمين شيئا عن ذلك؟“ لترد عليها كلوي فورا ”لا، ما هذا؟ لا يمكن لهذا أن يحدث“.

وكانت المفاجأة التي فجرتها كيم هي أن تريستان قدّم إقرارا كاملا بواقعة الخيانة، وحين سألتها كلوي عما تعنيه بذلك، قالت كيم إنها رفعت ضده دعوى قضائية وأن محاميه سجلوا منه إقرارا كاملا بما يفيد تورطه في تلك الخيانة، وربما لم يخطر بباله مطلقا أن يتم تسريب ذلك الإقرار.

بعدها بدأت كيم تقرأ ما ورد في الإقرار، ومنه أن تريستان التقى بالمدربة الشخصية مارالي نيكولز، المقيمة في هيوستن، بعد انتهاء حفل عيد ميلاده الـ30، الذي أقامته له كلوي قبل سفره إلى هيوستن للمشاركة مع فريقه ”ساكرامينتو كينغز“، حيث أقاما علاقة حميمة؛ ما يؤكد أبوته لطفله الثالث.

وواصلت كيم قراءتها:“المرة الوحيدة التي أقمت فيها علاقة جنسية كانت مع مقدمة الالتماس- وهي مارالي- وكان ذلك يوم الـ 20 من مارس في هيوستن بولاية تكساس. وذلك ما أكده بنفسه في الإقرار“.

وأشارت كيم إلى أن مارلي أرسلت الإقرار إلى تريستان، لكنه لم يرد عليها، وبعدها طلبت كلوي من كيم أن ترسل إليها صورة من ذلك الإقرار لرغبتها في الاطلاع عليه بشكل كامل.

وأكملت كيم بقولها ”حين يجرح أحدهم شخصًا تحبه، فإنك تحميه، وفي الحقيقة قلبي يتوجع على كلوي، لأني أعلم أنها كانت تحاول وأعلم أنه أيضا كان يحاول، لكن هذا ما حدث أخيرا، وبالطبع هو أمر موجع، لم يكن من السهل على كلوي تحمله“.

وبعدها حاولت كيم أن تخفف على كلوي وقع الصدمة، لاسيما بعد دخولها في نوبة بكاء؛ إذ أخبرتها كيم أنهم بحاجة لعقد اجتماع عائلي، قبل أن تلوّح بيدها للكاميرات لإنهاء الحلقة.

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