عاجل: وضع المستشفيات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى

القدس — أفادت تقارير بأن المستشفيات في إسرائيل وُضعت في حالة تأهب قصوى، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

ويأتي رفع مستوى الجاهزية وسط مخاوف من تطورات عسكرية محتملة، حيث تستعد المرافق الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنجم عن تصعيد أمني.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب إعلان حالة التأهب أو ما إذا كانت مرتبطة بتهديد محدد، فيما يُنتظر صدور مزيد من المعلومات مع تطور الأحداث.

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