خبر عاجل

الأردن يبلغ العراق: سنضرب المليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن

Published: 21 hour ago

عمّان — نقل مصدر رسمي أردني أن الأردن أبلغ العراق بأنه سيستهدف المليشيات الموالية لإيران إذا شنت هجمات على الأراضي الأردنية انطلاقًا من العراق أو من أي جهة أخرى.

Join Cedar News WhatsApp

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة العراقية بشأن هذه التصريحات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 21 hour ago
زر الذهاب إلى الأعلى