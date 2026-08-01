الأردن يبلغ العراق: سنضرب المليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن

عمّان — نقل مصدر رسمي أردني أن الأردن أبلغ العراق بأنه سيستهدف المليشيات الموالية لإيران إذا شنت هجمات على الأراضي الأردنية انطلاقًا من العراق أو من أي جهة أخرى.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة العراقية بشأن هذه التصريحات.

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