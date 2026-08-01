سوريا تبلغ العراق: أي هجوم ينطلق من أراضيه لن يمرّ من دون رد

بغداد — أفادت مصادر سياسية عراقية لقناة “الحدث” بأن سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين لإيصال تحذير مباشر، مفاده أن أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه سوريا لن يمرّ من دون رد.

وبحسب المصادر، جاء التحذير في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث شددت دمشق على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجمات ضدها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومتين السورية أو العراقية بشأن ما أوردته المصادر.

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