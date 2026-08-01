السفارة الأميركية في العراق: الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدًا مع احتمال تصعيد مفاجئ

بغداد، العراق — حذّرت السفارة الأميركية في العراق من أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدًا، مشيرة إلى وجود احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة.

وأكدت السفارة في تنبيه أمني أن التوترات الإقليمية المستمرة قد تؤدي إلى تطورات مفاجئة تؤثر على حركة السفر والأوضاع الأمنية، داعية المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر ومتابعة المستجدات.

ويأتي التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهات في المنطقة.

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