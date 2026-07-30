أ ف ب: مقتل 9 مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة الإسبانية

سبتة، إسبانيا — أفادت وكالة فرانس برس (أ ف ب) بمقتل تسعة مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة، الجيب الإسباني الواقع على الساحل الشمالي للمغرب.

ووقعت المأساة خلال محاولة عبور نحو الأراضي الإسبانية، فيما باشرت السلطات عمليات الإنقاذ والتحقيق لتحديد ملابسات الحادث وعدد المفقودين المحتملين.

وتأتي الحادثة في ظل تزايد محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة، التي تُعد إحدى أبرز نقاط العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وسط تشديد السلطات الإسبانية إجراءاتها الأمنية على الحدود.

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