هزة أرضية شرق كركوك شعر بها السكان

كركوك، العراق — أعلن المرصد الزلزالي تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجات على مقياس ريختر شرق مدينة كركوك، شعر بها السكان في عدد من المناطق القريبة.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الهزة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الوضع ورصد أي هزات ارتدادية محتملة.

وتشهد مناطق شمال العراق بين الحين والآخر نشاطًا زلزاليًا متفاوت الشدة، نظرًا لوقوعها ضمن منطقة نشطة جيولوجيًا.

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