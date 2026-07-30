السعودية تؤسس تحالفًا بحريًا لحماية الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة

الرياض، السعودية — أعلنت المملكة العربية السعودية تأسيس تحالف للدفاع البحري يهدف إلى حماية الملاحة وتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر، بمشاركة 13 دولة.

ويأتي تشكيل التحالف في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه حركة الشحن والتجارة الدولية في البحر الأحمر، مع التركيز على ضمان حرية الملاحة، وحماية السفن التجارية، وتعزيز التنسيق العسكري والأمني بين الدول المشاركة.

ومن المتوقع أن يشمل التعاون تنفيذ دوريات بحرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الحيوية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار أحد أهم طرق التجارة العالمية.

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