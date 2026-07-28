تقارير عن إطلاق صاروخ اعتراضي وانفجار فوق المطلة في شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي من منطقة كريات شمونة باتجاه هدف جوي قرب مستوطنة المطلة في إصبع الجليل، المحاذية للحدود مع لبنان.

وقال مجلس المطلة إن السكان سمعوا قبل دقائق دوي انفجار صاروخ اعتراضي فوق المستوطنة، مؤكداً أن الحادث لا يزال قيد الفحص.

ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية حول طبيعة الهدف الجوي أو ما إذا كان قد تم رصد أي أضرار أو إصابات.

ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحقق في ملابسات الحادث، فيما يُنتظر صدور مزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

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