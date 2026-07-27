إيران: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة ولا وجود لما يسمى بوقف إطلاق النار

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، نافيةً في الوقت نفسه وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان: “لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا يوجد شيء اسمه وقف إطلاق النار.”

ويأتي هذا التصريح في ظل تقارير وتكهنات بشأن اتصالات دبلوماسية محتملة وجهود لخفض التوتر في المنطقة، فيما لم تقدم طهران مزيدًا من التفاصيل حول بيانها

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