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إيران: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة ولا وجود لما يسمى بوقف إطلاق النار

Published: 21 minute ago

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، نافيةً في الوقت نفسه وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

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وقالت الوزارة في بيان: “لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا يوجد شيء اسمه وقف إطلاق النار.”

ويأتي هذا التصريح في ظل تقارير وتكهنات بشأن اتصالات دبلوماسية محتملة وجهود لخفض التوتر في المنطقة، فيما لم تقدم طهران مزيدًا من التفاصيل حول بيانها

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Published: 21 minute ago
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