خبر عاجل

إطلاق صفارات الإنذار في الكويت

Published: 7 hours ago

صفارات الإنذار تنطلق حاليا في الكويت – الجيش الكويتي: دفاعاتنا تتصدى الآن لصواريخ ومسيّرات إيرانية

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 7 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى