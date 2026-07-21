إطلاق صفارات الإنذار في الكويت

\n\u0635\u0641\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0646\u0630\u0627\u0631 \u062a\u0646\u0637\u0644\u0642 \u062d\u0627\u0644\u064a\u0627 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0643\u0648\u064a\u062a - \u0627\u0644\u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0643\u0648\u064a\u062a\u064a: \u062f\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a\u0646\u0627 \u062a\u062a\u0635\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0622\u0646 \u0644\u0635\u0648\u0627\u0631\u064a\u062e \u0648\u0645\u0633\u064a\u0651\u0631\u0627\u062a \u0625\u064a\u0631\u0627\u0646\u064a\u0629\n\n\n\n\n