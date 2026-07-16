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وفد أمني عراقي يتوجه إلى منفذ حدودي مع سوريا للتحقيق في قضية صهاريج السلاح المُهرّبة الى الحزب

Published: day واحد ago

توجه وفد أمني عراقي إلى أحد المنافذ الحدودية مع سوريا لفتح تحقيق ميداني بشأن ما أثير حول ما يُعرف بـ”صهاريج السلاح”، وذلك بهدف التحقق من المعلومات المتداولة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة على الحدود والتنسيق الأمني بين الجهات المختصة، وسط متابعة رسمية لملف أمن الحدود ومنع أي عمليات تهريب محتملة.

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Published: day واحد ago
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