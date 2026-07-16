وفد أمني عراقي يتوجه إلى منفذ حدودي مع سوريا للتحقيق في قضية صهاريج السلاح المُهرّبة الى الحزب

توجه وفد أمني عراقي إلى أحد المنافذ الحدودية مع سوريا لفتح تحقيق ميداني بشأن ما أثير حول ما يُعرف بـ”صهاريج السلاح”، وذلك بهدف التحقق من المعلومات المتداولة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة على الحدود والتنسيق الأمني بين الجهات المختصة، وسط متابعة رسمية لملف أمن الحدود ومنع أي عمليات تهريب محتملة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.