مسؤول أميركي: هجمات إيران انتهكت مذكرة التفاهم والجيش الأميركي أسقط عدة مسيّرات

نقلت شبكة NBC عن مسؤول أميركي قوله إن الهجمات التي نفذتها إيران خلال الساعات الـ12 الماضية تُعد عملاً عدائياً وانتهاكاً مباشراً لمذكرة التفاهم. وأضاف المسؤول أن الجيش الأميركي تمكن، خلال اليوم، من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مواقع الاعتراض أو حجم الأضرار المحتملة.

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