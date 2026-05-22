بري لعون: أستطيع إقناع الحزب شرط إلتزام الإسرائيلي بوقف النار

أكد الرئيس بري للرئيس عون أنّه يستطيع اقناع حزب الله بالالتزام بوقف النار شرط التزام الجانب الإسرائيلي بوقف اطلاق النار بشكل كامل ووقف تدمير المنازل وجرفها في الجنوب اللبناني.

[15/05, 17:28] Ahlam: Video: Noticia eneridos en Lagunillas, Zulia en Venezuella

Imágenes difundidas este viernes 15 de mayo muestran un incendio registrado en las cercanías del Lago de Maracaibo, en el municipio Lagunillas, estado Zulia (Venezuela). Según reportes preliminares, el siniestro habría provocado varios heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

El hecho generó alarma entre habitantes de la zona, mientras cuerpos de emergencia trabajan en el área para controlar las llamas e investigar las causas del incendio. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance oficial sobre el número de afectados ni sobre el origen del fuego.

La situación continúa en desarrollo.

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