النظافة أولوية في طرابلس: كريمة يتابع ميدانياً حملات التنظيف والتعقيم

في إطار تحسين واقع النظافة والخدمات العامة في المدينة، قام رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة بجولة ميدانية في منطقة التل والأسواق القديمة، حيث تابع مباشرة أوضاع النظافة والسلامة العامة، بعد تنفيذ حملة شاملة بدأت منذ ساعات الصباح الأولى.

تعاون واسع لتنظيف الشوارع والأسواق

شهدت الحملة مشاركة دائرة النظافة في البلدية بالتعاون مع شركة لافاجيت وهيئات وجمعيات أهلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى النظافة في الأسواق والشوارع الداخلية.

كريمة: حملات أسبوعية لتحسين النظافة

وأكد كريمة خلال جولته أن “هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الواقع الخدمي في المدينة”، مشيراً إلى أن “حملات التنظيف والتعقيم ستتواصل أسبوعياً وستشمل مختلف الأحياء والمناطق”.

استماع لمطالب الناس وتأكيد الاستمرارية

استمع كريمة إلى مطالب المواطنين والتجار خلال الجولة، مشدداً على أن البلدية “تضع النظافة والصحة العامة في مقدّمة أولوياتها، وهي مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض

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