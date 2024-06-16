بالفيديو: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بحديقة ألعاب مائية قرب ديترويت

الشرطة الأمريكية: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بحديقة ألعاب مائية قرب منطقة ديترويت، الفيديو:

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