بالفيديو: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بحديقة ألعاب مائية قرب ديترويت

بالفيديو: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بحديقة ألعاب مائية قرب ديترويتالعالم By live 06/16/2024 Join Cedar News Telegram الشرطة الأمريكية: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بحديقة ألعاب مائية قرب منطقة ديترويت، الفيديو: 9 دول تحتفل بعيد الأضحى يوم الاثنين.. منها بلدان عربيان حدث ليلا.. ظاهرة حرارية جديدة تهدد العالم وإسرائيل تستعد… فيديو: انفجارات جديدة لبركان فويغو في غواتميالا مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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