بالفيديو: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بحديقة ألعاب مائية قرب ديترويت

العالم
By live
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الشرطة الأمريكية: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بحديقة ألعاب مائية قرب منطقة ديترويت، الفيديو:

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