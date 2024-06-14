بالفيديو: بايدن «تائه» في إيطاليا.. والبيت الأبيض على الخط

بدأ يبتعد عن مجموعة القادة حتى بدا وكأنه يتحرك ضمن كادر كاميرا ضُبط على وضعية الحركة البطيئة، قبل أن تنجده مضيفته وتنقذه من موقف محرج سرعان ما كشف البيت الأبيض زاويته الحقيقية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظهور مثير خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بإيطاليا، حيث بدا وكأنه يفقد مداركه الوجودية للحظات ولا يستعيدها إلا بإشارة خارجية لا بأمر من حواسه.

حدث ذلك حين اجتمع بايدن وغيره من زعماء العالم لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة، في استعراض للوحدة والبراعة العسكرية أثار إعجاب الحاضرين.

وكان بعض القادة لا يزالون يصفقون عندما بدأ بايدن في الابتعاد ببطء، في حركة انتبهت لها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فكان أن استدارت في نفس اللحظة وتوجهت إلى حيث كان بايدن واقفا وكأنه يراقب أشياء من صنع خياله.

سارت ميلوني نحو بايدن لإرشاده للعودة إلى حيث يقف القادة لالتقاط صورة مع عرض مظلي، وانضم الرئيس الأمريكي مجددا للحشد المصطف بانتظام، قبل أن يرسم ابتسامته المعهودة على طرفي شفتيه.

البيت الأبيض يوضح الموقف

ووسط سيل التكهنات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، دافع النائب الأول للسكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، عن الرئيس بايدن، موضحا أن المقطع تم تشويهه.

وكتب بيتس على منصة “إكس”: “إنه كان يهنئ أحد الغواصين ويعرب عن إعجابه”.

الثانية في إيطاليا

لم يكن هذا الحادث الغريب الأول للرئيس الأمريكي (81 عاما) منذ وصوله إلى إيطاليا لحضور قمة السبع، حيث سبق أن دشن وجوده بزلة وذلك منذ ظهوره الأول بالمناسبة.

فبايدن كان آخر زعماء العالم الذين وصلوا إلى جنوب بوليا حيث تُعقد القمة، وحين صعد إلى المسرح حيث كانت ميلوني تنتظره.

تحدث الاثنان لبضع لحظات قبل أن تشير ميلوني نحو إطار شعار مجموعة السبع الذي وقعه كل زعيم حاضر بعلامة.

وعندما همّ الرئيس الأمريكي بالنزول من على المنصة، رفع ذراعه اليمنى إلى جانب رأسه وأدى التحية لميلوني، في لقطة محرجة جديدة رفعت رصيد زلاته، خصوصا أنها جاءت بعد أيامه من بقائه متجمدا خلال عرض موسيقي في البيت الأبيض.