مركز بحنس: الهزة الارضية التي شعر بها سكان ⁧‫البقاع‬⁩ مركزها زحلة

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية “بحنس” بأنه سجّل عند الساعة 17:03 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 16 تشرين الثاني 2025 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قضاء زحلة. وقد شعر بها عدد من المواطنين.

