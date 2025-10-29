خبر عاجل

قتيل و ١٠ جرحى على طرقات لبنان

احصاءات غرفة التحكم‬⁩ للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: ٩ حوادث، قتيل و ١٠ جرحى

