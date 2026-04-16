الخارجية الأمريكية عن وقف النار بين إسرائيل ولبنان: لإسرائيل الحق في اتخاذ جميع التدابير للدفاع عن نفسها

الخارجية_الأمريكية: – يمكن تمديد فترة وقف النار بين #إسرائيل و #لبنان باتفاق بينهما – لإسرائيل الحق في اتخاذ جميع التدابير للدفاع عن نفسها بأي وقت – كل الأطراف تعترف بأن الأمن اللبناني هو المسؤول حصرا عن سيادة لبنان – إسرائيل ولبنان تطلبان منا تسهيل المزيد من المفاوضات المباشرة بينهما

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.