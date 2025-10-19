الجيش الإسرائيلي: تدريب عسكري على طول الحدود مع ⁧‫لبنان‬⁩

الجيش الإسرائيلي: تدريب عسكري واسع يبدأ اليوم وحتى الخميس في الجليل على طول الحدود مع ⁧‫لبنان

‬⁩سيتم التدرب على التعاون متعدّد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية

‏ستُسمع أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة “للعدو” ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.