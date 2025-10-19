خبر عاجل
الجيش الإسرائيلي: تدريب عسكري على طول الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي: تدريب عسكري واسع يبدأ اليوم وحتى الخميس في الجليل على طول الحدود مع لبنان
سيتم التدرب على التعاون متعدّد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية
ستُسمع أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة “للعدو” ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.