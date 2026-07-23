أوتيل ديو يطلق مركزًا متطورًا لتشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم

افتتح مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وحدة متخصصة بارتفاع ضغط الدم “تهدف إلى توفير رعاية متكاملة تشمل الوقاية، والتشخيص الدقيق، والمتابعة العلاجية المتخصصة، من خلال مقاربة متعددة الاختصاصات ومصمّمة وفق احتياجات كل مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم”، كما اعلن في بيان.

أقيم حفل الافتتاح بحضور المدير العام لشبكة مستشفيات جامعة القديس يوسف – أوتيل ديو دو فرانس نسيب نصر، وعميد كلية الطب في جامعة القديس يوسف البروفسور إيلي نمر، ونائب عميد كلية العلوم الأساسية والطبية الحيوية في جامعة باريس سيتي والعضو المراسل في الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب شربل مسعد، ونقيب الأطباء البروفسور إلياس شلالا. كما شارك في المناسبة مديرون من المستشفى ورؤساء الأقسام، والفرق الطبية والتمريضية، وموظفين، إلى جانب عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي.

افتتحت مديرة وحدة ارتفاع ضغط الدم الدكتورة نيكول جبارة، كلمات الحفل، مؤكدةً أن “افتتاح هذه الوحدة ، يشكّل ثمرة مشروع امتد العمل عليه لسنوات، ومحطة أساسية في تطوير الرعاية الطبية المتخصصة”. وأوضحت أن “وحدة ارتفاع ضغط الدم لا تقتصر على وصف العلاج، بل تؤمّن تشخيصًا دقيقًا وتقييمًا شاملًا للحالة، يشمل إجراء فحوصات مخبرية وهرمونية متخصصة تُعدّ أساسية لتحديد أسباب ارتفاع ضغط الدم، ولا سيما الحالات الثانوية القابلة للعلاج، والتي قد يساهم علاجها في إعادة ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية”.

وأضافت:” أن الوحدة تقيّم أيضًا تأثير المرض على أعضاء الجسم ، مثل القلب والكلى والشرايين، بهدف الكشف المبكر عن أي مضاعفات محتملة. كما ترافق المريض من خلال التثقيف العلاجي، بما يعزز دوره كشريك أساسي في متابعة حالته، وتوفر له برنامج One Day Care الذي يتيح إجراء جميع الفحوصات والتقييمات اللازمة خلال يوم واحد”.

وأكدت أن “هذه المقاربة تعتمد على تعاون وثيق بين مختلف الاختصاصات الطبية، بما يضمن مسارًا علاجيًا متكاملاً ومخصصًا لكل مريض”.

من جهته، أشاد البروفسور جورج دبر ب”تحقيق هذا المشروع الذي واكبه منذ انطلاقته”، معتبرًا أنه “يجسد رؤية المستشفى القائمة على وضع المريض في صلب استراتيجيته العلاجية”، ومؤكدًا “أهمية النهج متعدد الاختصاصات الذي يميز هذه الوحدة الجديدة”.

بدوره، استعاد البروفسور إيلي نمر بدايات هذا المشروع، مشيرًا إلى أن “إنشاء وحدة متخصصة بارتفاع ضغط الدم كان من بين مشاريع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا”. وحيّا إصرار الدكتورة نيكول جبارة ومثابرتها، “اللذين أسهما في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، من خلال توحيد جهود مختلف الاختصاصات والمهن الصحية حول هدف مشترك”. كما شدّد على الرسالة الجامعية للمستشفى، معربًا عن أمله في أن” تسهم هذه الوحدة في تطوير الرعاية الصحية، وتعزيز تدريب الأطباء، ودعم البحث العلمي”.

أما نسيب نصر، فهنأ جميع الفرق التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، معتبرًا أنه” يشكّل محطة جديدة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2030 للمستشفى”. وأكد أن “إنشاء هذه الوحدة يعكس التزام أوتيل ديو دو فرانس بتطوير مراكز متخصصة ومسارات علاجية مبتكرة تستجيب للتحديات الصحية المتجددة”، مشيرًا إلى “الدينامية التطويرية التي يشهدها المستشفى وشبكته، وإلى أثرها في خدمة لبنان، بما يجسد التزام المؤسسة المستمر بدعم القطاع الصحي وتشجيع المبادرات الطبية الرائدة”.

وفي ختام الكلمات، عُرض فيلم استعرض رؤية وحدة ارتفاع ضغط الدم ورسالتها وأبرز الابتكارات التي تعتمدها في رعاية المرضى، تلاه لقاء بين الحضور كان فرصة لتبادل الأحاديث ومواصلة النقاش.

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