رائف رضا يطالب بلجنة حيادية لكشف أسباب تفشي السرطان في لبنان

دعا رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني، الأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفسور رائف رضا، إلى “تشكيل لجنة علمية حيادية تضم اختصاصيين للتحقيق في أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في لبنان، وإعداد تقارير علمية محلية ودولية تحدد الأسباب والمسؤوليات”.

واعتبر في بيان، أن” لبنان يسجل معدلات مرتفعة من الإصابات بالسرطان مقارنة بمساحته وعدد سكانه”، متحدثا عن “تقصير الوزارات المعنية في اعتماد سياسات وقائية للحد من عوامل الخطر، ولا سيما في مجالات سلامة الغذاء والمياه، والتلوث البيئي، ومراقبة المواد الحافظة والملونات، إلى جانب الانبعاثات الصناعية وعوادم السيارات”.

وطالب” بإجراء دراسات علمية حول الآثار البيئية والصحية للحروب، بما في ذلك استخدام القنابل الفوسفورية والذخائر التي تحتوي على اليورانيوم، داعيًا إلى” تحليل عينات من التربة والمياه والمزروعات في المناطق التي تعرضت للقصف، ولا سيما في الجنوب والضاحية، وفق معايير علمية شفافة”.

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