بالصور: شراكة صحية لبنانية – يابانية.. جهاز متطور للكشف عن سرطان الثدي

استقبل مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لرابطة كاريتاس لبنان، في مقر الجمعية الرئيسي في سن الفيل، سفير اليابان في لبنان كينجي يوكوتا، على رأس وفد من السفارة اليابانية، وذلك في احتفال رسمي خُصص لتدشين خدمة تصوير الثدي الشعاعي (الماموغرام) الجديدة، المقدمة كهبة من حكومة وشعب اليابان، تعزيزا لخدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية الأولية للنساء والعائلات المستفيدة.

شراكة صحية لبنانية – يابانية.. جهاز متطور للكشف عن سرطان الثدي pic.twitter.com/enTOFWO2lo — Cedar News (@cedar_news) July 9, 2026

وكان في استقبال الوفد الياباني رئيس الرابطة الأبُ سمير غاوي، إلى جانب المديرين ورؤساء الدوائر وفريق دائرة الصحة في الرابطة.

وانطلق الاحتفال بالنشيدين اللبناني والياباني، تلتهما كلمة للأب سمير غاوي فقال:”يسعدني جدًا أن أرحب بكم اليوم في احتفال تدشين جهاز تصوير الثدي الشعاعي الجديد في مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لرابطة كاريتاس لبنان. هذه محطة كنا ننتظرها، ويسرّنا بشكل خاص أن نحتفل بها معًا، إذ تأتي امتدادًا لالتزامنا الدائم بتمكين المرأة اللبنانية من الحصول على رعاية صحية أفضل وأكثر جودة”.

اضاف:”باسم كاريتاس لبنان، أتقدّم بجزيل الشكر لحكومة وشعب اليابان على هذا الدعم وعلى التضامن الذي لم يتوقفوا يومًا عن إظهاره تجاه لبنان. هذه اللفتة تعبّر عن عمق الصداقة التي تجمع بين بلدينا، وعن حرص اليابان على صحة وسلامة الشعب اللبناني. فما تقدّمونه اليوم يتجاوز كونه تجهيزًا طبيًا: إنه استثمار في الصحة، وفي الكرامة، وفي مستقبل عدد كبير من النساء وعائلاتهنّ.

فالكشف المبكر ينقذ الأرواح. وهذا الجهاز الجديد سيتيح لنا تشخيصًا أسرع، وبالتالي فرصًا أفضل للعلاج، لا سيما بالنسبة إلى أكثر النساء هشاشة، اللواتي غالبًا ما يبقى وصولهنّ إلى رعاية صحية جيدة أمرًا بالغ الصعوبة”.

وتابع:”ما نحتفل به اليوم هو أيضًا دليل على ما يمكن أن تحققه شراكة حقيقية. فحين تتقدّم الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمعات معًا، بإرادة واحدة لحماية الحياة وخدمة الجميع، تصبح الأمور ممكنة. في كاريتاس لبنان، تبقى رسالتنا واحدة: خدمة كل إنسان بمحبة وكرامة ورجاء. وسنواصل، بالعزيمة ذاتها، العمل على أن تبقى الرعاية الأساسية في متناول أكثر الفئات حاجة إليها”.

وختم:”أودّ مرة أخرى أن أعرب عن كامل امتناننا لسفارة اليابان على ثقتها وسخائها والتزامها المستمر. فهذه الشراكة تعني لنا الكثير، لأنها تضع كرامة الإنسان في صميم كل ما تقوم به.شكرًا لحضوركم معنا اليوم، وشكرًا لبقائكم إلى جانب لبنان وشعبه. بارك الله هذه الشراكة، وبارك الله لبنان”.

يوكوتا

ثم كانت كلمة للسفير يوكوتا قال فيها:”يسعدني أن أشارككم اليوم في افتتاح هذا المشروع الحيوي في مركز سن الفيل للرعاية الصحية الأولية، الذي نفذته رابطة كاريتاس لبنان بتمويل من حكومة اليابان، في إطار برنامج المنح للمشاريع الأهلية للأمن الإنساني (GGP)”.

واكد ان “اليابان كانت لسنوات عديدة، شريكا ثابتا وموثوقا في دعم القطاع الصحي في لبنان، إذ أسهمت في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية للمجتمعات الأكثر حرمانا.ً وقد أتاح الدعم المستمر تنفيذ العديد من المشاريع التي رفعت جودة الرعاية، وأثّر بصورة ملموسة في رفاهية السكان كافة .

وفي إطار هذه المبادرة تحديداً، تلقّى مركز سن الفيل للرعاية الصحية الأولية جهازاً حديثا للتصوير الشعاعي للثدي (الماموغرام)، الأمر الذي سيمكّن من الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحسين خدمات صحة المرأة بشكل كبير في المجتمع. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لأن سرطان الثدي هو السرطان الأكثر تشخيصا في لبنان، بينما كان الوصول إلى خدمات الفحص محدوداً للغاية بالنسبة لكثيرين، ولا سيما ذوي الموارد المالية المحدودة”.

اضاف:”في هذه المناسبة، أود أن أعرب عن خالص امتناني لرابطة كاريتاس لبنان على التزامها الراسخ بخدمة المجتمع بعطف واحترافية. كما أود أن أعرب عن تقديري لجميع العاملين في الرعاية الصحية هنا، الذين يقدّمون يوميا رعاية عالية الجودة للمجتمع، وغالبا في ظروف صعبة . ستواصل اليابان الوقوف إلى جانب لبنان، ودعم المشاريع التي تعزّز الأنظمة الصحية، وترتقي بصحة المرأة، وتقوي قدرة المجتمعات على الصمود. ومن خلال مثل هذه المبادرات، تؤكد اليابان التزامها ليس فقط بتقديم الإغاثة العاجلة، بل أيضا بدعم التنمية والاستقرار على المدى الطويل في لبنان”.

بعد ذلك، جال الوفد الياباني وفريق كاريتاس في أقسام المركز، حيث جرى التدشين الرسمي لخدمة الماموغرام، بمواكبة فريق دائرة الصحة في الجمعية الذي قدّم شرحًا مفصلاً حول آلية عمل الخدمة الجديدة ودورها في تعزيز برامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

واختُتم الاحتفال بحفل استقبال، شكّل مناسبة لتبادل الآراء وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الحكومة اليابانية وكاريتاس لبنان، وسط إشادة السفير يوكوتا بالخدمات الشاملة التي يقدّمها مركز الرعاية الصحية الأولية في رابطة كاريتاس لبنان لأكثر الفئات هشاشة في المجتمع اللبناني.

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