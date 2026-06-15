قطرة دم واحدة تكشف أسرار الشيخوخة المختبئة داخل أعضائك

كشفت دراسة علمية حديثة أن العمر البيولوجي الحقيقي للإنسان لا يقتصر على عدد الشموع على كعكة الميلاد، بل يمتد إلى أعضاء الجسم نفسها.

وقد تشيخ الأعضاء داخل الجسم الواحد بسرعات مختلفة، ما يفتح الباب أمام ثورة في تشخيص الأمراض قبل سنوات من ظهور أعراضها.

ووفقًا للبحث الذي أجراه علماء في جامعة ستانفورد للطب ونُشر في دورية Nature Medicine، يمكن لفحص دم جديد أن يحدد العمر البيولوجي لـ11 نظامًا عضويًا مختلفًا في الجسم، بما يشمل الدماغ والقلب والرئتين والكبد والكلى والجهاز المناعي وغيرها، والتنبؤ باحتمالات الإصابة بأمراض مستقبلية مرتبطة بكل عضو.

الدم يكشف ما لا تراه العين

قال البروفيسور توني ويس-كوراي، أستاذ علم الأعصاب والمدير في معهد وو تساي لعلوم الأعصاب، إن الفريق طور “مؤشرًا قائمًا على الدم لعمر الأعضاء”، موضحًا أن هذا المؤشر يسمح بتقييم الحالة البيولوجية لكل عضو اليوم، والتنبؤ باحتمالات إصابته بأمراض قد تظهر بعد 10 سنوات أو أكثر.

وأضاف أن الدماغ تحديدًا يلعب دورًا محوريًا في تحديد العمر المتوقع للإنسان، واصفًا إياه بأنه “حارس طول العمر”، حيث يرتبط تقدمه في العمر بزيادة خطر الوفاة، بينما يشير الدماغ الأكثر شبابًا إلى فرص أعلى للعيش لفترة أطول.

بيانات ضخمة من عشرات الآلاف

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات نحو 44,500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا ضمن قاعدة بيانات UK Biobank، حيث تم تتبع حالتهم الصحية لمدة وصلت إلى 17 عامًا.

وتم قياس نحو 3,000 بروتين في عينات الدم، بعضها يرتبط بعضو واحد محدد، والبعض الآخر بعدة أعضاء. وباستخدام خوارزمية حاسوبية، تم تحويل هذه الأنماط البروتينية إلى “بصمات بيولوجية” تعكس عمر كل عضو على حدة مقارنة بالمعدل الطبيعي لعمر الأشخاص في نفس الفئة العمرية.

أعضاء تشيخ بشكل غير متساوٍ

أظهرت النتائج أن نحو ثلث المشاركين لديهم عضو واحد على الأقل يصنف على أنه “متقدم جدًا في العمر” أو “شبابي بشكل غير طبيعي”، بينما امتلك ربع المشاركين أكثر من عضو واحد خارج النطاق الطبيعي للشيخوخة.

وتبين أن الدماغ كان العضو الأكثر تأثيرًا في تحديد الصحة العامة، حيث ارتبط “الدماغ المتقدم في العمر بيولوجيًا” بزيادة خطر الإصابة بالزهايمر بنحو 3 مرات مقارنة بالدماغ الطبيعي، وبزيادة خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 182% خلال فترة المتابعة.

في المقابل، ارتبط “الدماغ الشاب بيولوجيًا” بانخفاض واضح في خطر الإصابة بالزهايمر وانخفاض معدلات الوفاة.

التنبؤ بالأمراض قبل ظهورها

لم يقتصر النموذج على قياس العمر البيولوجي للأعضاء، بل تمكن أيضًا من التنبؤ بالأمراض المستقبلية المرتبطة بكل عضو، مثل أمراض القلب، الفشل القلبي، ألزهايمر، باركنسون، أمراض الرئة المزمنة، السكري من النوع الثاني، وأمراض الكلى والكبد.

وأظهرت النتائج أن العضو الأكثر شيخوخة لدى الشخص كان غالبًا المؤشر الأقوى على المرض المحتمل إصابته به مستقبلًا، ما يعزز إمكانية استخدام هذا النهج في الطب الوقائي بدلًا من العلاج بعد ظهور المرض.

نحو طب استباقي بدل العلاج التقليدي

يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمهد لمرحلة جديدة من الطب تعتمد على التدخل المبكر قبل ظهور الأعراض، من خلال مراقبة العمر البيولوجي للأعضاء وإبطاء عملية الشيخوخة باستخدام أدوية أو تغييرات في نمط الحياة.

وقال ويس-كوراي إن الهدف هو الانتقال من “طب علاج المرض” إلى “طب الحفاظ على الصحة”، حيث يتم رصد المخاطر قبل أن تتحول إلى أمراض فعلية.

آفاق مستقبلية واعدة

ويعمل الفريق البحثي حاليًا على تطوير أدوات أكثر دقة تركز على أعضاء محددة مثل الدماغ والقلب والجهاز المناعي، مع توقعات بأن تصبح هذه الفحوصات متاحة تجاريًا خلال السنوات القليلة المقبلة، بتكلفة أقل ودقة أعلى.

كما تشير الدراسات اللاحقة إلى إمكانية تحليل العمر البيولوجي على مستوى الخلايا نفسها، ما قد يفتح الباب لفهم أعمق لأمراض مثل ألزهايمر والشلل الجانبي الضموري قبل سنوات من التشخيص التقليدي.

ويؤكد العلماء أن هذا التقدم العلمي قد يغير جذريًا طريقة فهمنا للشيخوخة، ويجعل من الممكن يومًا ما “إبطاء الساعة البيولوجية” لكل عضو في الجسم بشكل مستقل.

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