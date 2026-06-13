أمريكا تخصص 50 مليون دولار لتطوير علاجات لسلالة «بونديبوغيو» من إيبولا

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تخصيص 50 مليون دولار لدعم تطوير تدابير طبية مضادة لسلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا.

وترتبط السلالة بالتفشي الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن جهود أمريكا لاحتواء الوباء وتعزيز الاستجابة الصحية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التمويل سيُقدَّم بالتعاون مع الكونغرس إلى التحالف من أجل الابتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة “سيبي”، بهدف دعم الأبحاث المخبرية والتجارب السريرية وتصنيع الوسائل المرشحة لمكافحة السلالة الحالية من الفيروس.

وأكدت الوزارة أن تطوير تدابير طبية آمنة وفعالة يمثل أداة حاسمة في إطار الاستجابة السريعة والمنسقة التي تقودها الولايات المتحدة لحماية مواطنيها ودعم المجتمعات المتضررة من التفشي.

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