3 أعراض مبكرة لسرطان الدم لا يجب تجاهلها

حذر تقرير صحي من تجاهل بعض الأعراض المبكرة التي قد تشير إلى الإصابة بـسرطان الدم، موضحاً أن المرض يؤثر في خلايا الدم البيضاء داخل نخاع العظم ويعيق إنتاج خلايا الدم السليمة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الأعراض تشمل الإرهاق الشديد والمستمر دون سبب واضح، وتكرار العدوى أو الحمى نتيجة ضعف المناعة، إضافة إلى ظهور الكدمات أو النزيف بسهولة بسبب انخفاض الصفائح الدموية.

وأكد التقرير أن استمرار هذه الأعراض أو ترافقها مع فقدان وزن غير مبرر أو تعرق ليلي يستدعي مراجعة الطبيب، نظراً لأهمية التشخيص المبكر في تحسين فرص العلاج.

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