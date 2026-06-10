اكتشاف وجود فيروس «ألونغشان ALSV» في النمسا لأول مرة

كشفت دراسة نمساوية حديثة عن رصد فيروس ألونغشان لأول مرة في البلاد، مع أدلة تشير إلى وجوده وانتشاره بين القراد المحلي منذ سنوات طويلة.

وأعلن باحثون في مركز علم الفيروسات، التابع لجامعة الطب في العاصمة النمساوية فيينا، أن الفيروس انتشر جغرافيًا بشكل واسع في عدة ولايات، شملت فيينا، والنمسا العليا، والنمسا السفلى، وشتايرمارك، وفورارلبرغ.

وأوضحت أحدث دراسة نشرتها جامعة الطب النمساوية أن نتائج التحليلات الجينية لعينات من حشرات القرّاد، جُمعت على مدار 24 عامًا، خلال الفترة من عام 2000 إلى 2024، وشملت نحو ثلاثة آلاف عينة، بالإضافة إلى نحو ألفَي عينة دم من المرضى، أظهرت انتشار فيروس «ألونغشان ALSV» بين أنواع حشرات القرّاد المحلية منذ 20 عامًا على الأقل.

وأفاد البيان الصادر عن الجامعة بأن الأمراض الفيروسية المنقولة بالقرّاد تشهد تزايدًا في أنحاء العالم، ما يشكل خطرًا صحيًا متناميًا، لأنها تسبب الإصابة بأمراض معروفة، منها فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقرّاد وفيروس حمى القرم-الكونغو النزفية، موضحًا أنه تم، خلال السنوات الأخيرة، التعرف على عدد من الفيروسات الجديدة التي ينقلها القرّاد، ومن بينها فيروس «ألونغشان ALSV».

يُذكر أن الفيروس المذكور ينتقل إلى الإنسان والحيوان، مثل الغزلان، بشكل أساسي عن طريق لدغة القرّاد المصاب، وتشبه أعراض الإصابة به أعراض الإنفلونزا العادية، والتي تتركز غالبًا في الحمى، بينما يُصنّف الفيروس ضمن مجموعة فيروسات «جينغمن»، ويتميز بهيكل جيني مُجزّأ، على عكس الفيروسات التقليدية التابعة للمجموعة نفسها.

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