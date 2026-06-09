كيف تحمي نفسك من قرصة الناموس والحشرات في الصيف؟

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد انتشار الناموس والحشرات الصغيرة التي تسبب الإزعاج والحكة، وقد تنقل بعض الأمراض أحيانًا. ورغم صعوبة منع وجودها بالكامل، إلا أن هناك خطوات بسيطة وفعالة تقلّل كثيرًا من فرص التعرّض للدغات.

ارتداء ملابس طويلة وفاتحة اللون خاصة خلال المساء.

تجنّب ترك المياه الراكدة وتغطية القمامة بإحكام.

استخدام بخاخات أو زيوت طاردة للحشرات مثل اللافندر والليمون.

الحفاظ على نظافة المنزل وعدم ترك بقايا الطعام مكشوفة.

تركيب شبك للنوافذ وتشغيل المراوح أو أجهزة طرد الحشرات.

الحذر خلال أوقات الغروب وفي الأماكن الرطبة القريبة من المياه.

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