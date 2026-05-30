تنميل اليدين أثناء النوم.. عرض بسيط قد يخفي وراءه أمراضاً خطيرة

يعاني الكثير من الأشخاص من تنميل اليدين أثناء النوم أو عند الاستيقاظ بشكل متكرر، وهو ما يسبب القلق والتوتر خشية أن يكون علامة على مشاكل صحية خطېرة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سمير الملاح، استشاري أمراض المخ والأعصاب، أن تكرار تنميل اليدين، خاصة إذا ترافق مع الشعور بالألم، يستدعي استشارة الطبيب، مشيرًا إلى أن السبب الشائع لهذه المشكلة هو انضغاط أحد الأعصاب، ويحدد العلاج بناءً على شدة الحالة.

وبحسب ما ورد فإن تنميل اليدين أثناء النوم قد يكون مؤشرًا على الإصابة بعدد من الأمراض، أبرزها:

متلازمة اليد العاملة

تحدث نتيجة القيام بحركات متكررة باليدين أثناء العمل، ما يؤدي إلى ضغط الأعصاب وحدوث التنميل.

الاعتلال العصبي المحيطي

وهو تلف يصيب الأعصاب الطرفية، قد يكون وراثيًا أو ناتجًا عن أسباب مكتسبة مثل العدوى أو تعاطي المخدرات، ويعد تنميل اليدين أحد أبرز أعراضه.

ضغط العصب الزندي

يمتد هذا العصب من المرفق إلى الأصابع ويساعد على الحركة والإحساس، وعند تعرضه للضغط يشعر الشخص بتنميل في أصابع اليد عند الاستيقاظ.

ضغط العصب الكعبري

استخدام الذراع أو المعصم كوسادة أثناء النوم قد يضغط على العصب الكعبري، مما يسبب خدرًا وتنميلاً عند الاستيقاظ.

متلازمة النفق الرسغي

حالة مرضية شائعة تصيب العصب المتوسط في منطقة الرسغ، وغالبًا ما تتسبب بتنميل اليدين ليلًا.

مرض السكري

يؤدي إلى تلف الأعصاب الطرفية مع مرور الوقت، مما يزيد من احتمالية الشعور بالخدر والتنميل في اليدين والقدمين.

دور التغذية في الوقاية

قد يرتبط تنميل اليدين أحيانًا بنقص بعض الفيتامينات والمعادن المهمة للجهاز العصبي، مثل:

فيتامين B6

فيتامين B12

فيتامين B7

فيتامين هـ

فيتامين د

الكالسيوم

المغنيسيوم

النحاس

أمراض أخرى قد يكشف عنها التنميل

بحسب تقارير طبية، قد يشير تنميل اليدين والأطراف أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى مثل:

أمراض الأعصاب

مشاكل العمود الفقري

قصور الدورة الدموية

السكتة الدماغية أو النوبة القلبية

