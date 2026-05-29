كيف تكتشف ضعف وظائف الكلى؟ 5 علامات قد تظهر على القدمين

قد تكشف القدمان عن مشكلات في الكلى قبل ظهور أعراض أخرى أكثر وضوحًا، إذ تؤدي الكلى دورًا أساسيًا في تنظيم السوائل والأملاح وتنقية الدم من السموم. وعند تراجع كفاءتها، قد تظهر مجموعة من العلامات على القدمين والكاحلين.

ومن أبرز هذه العلامات تورم القدمين والكاحلين نتيجة احتباس السوائل في الجسم، إضافة إلى تغير لون الجلد ليصبح شاحبًا أو مائلًا للاصفرار أو الاسمرار الخفيف بسبب فقر الدم أو تراكم السموم.

كما قد يعاني المصابون من حكة مستمرة في القدمين، خاصة في باطن القدم أو حول الكاحلين، نتيجة اضطراب توازن المعادن وتراكم الفضلات في الدم. وتشمل الأعراض أيضًا التشنجات والآلام العضلية في القدمين والساقين بسبب اختلال مستويات الكالسيوم أو الفوسفور أو البوتاسيوم.

ومن العلامات الأخرى الشعور الدائم ببرودة القدمين حتى في الأجواء الدافئة، إضافة إلى بطء التئام الجروح أو ظهور تقرحات، خصوصًا لدى مرضى السكري الذين يعانون من مشكلات كلوية.

ويؤكد الأطباء أن تورم القدمين لا يعني بالضرورة وجود مرض في الكلى، إذ قد يكون مرتبطًا بأسباب أخرى مثل الوقوف لفترات طويلة أو أمراض القلب أو ضعف الأوردة أو الحمل. لكن استمرار التورم وارتباطه بأعراض أخرى مثل التعب العام أو تغيرات البول يستدعي مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة.

وينصح للحفاظ على صحة الكلى بشرب كميات كافية من الماء، وتقليل استهلاك الملح، وضبط ضغط الدم ومستويات السكر، وتجنب الإفراط في استخدام المسكنات، إلى جانب ممارسة الحركة بانتظام وعدم الجلوس لفترات طويلة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.