أول عدسات لاصقة ذكية لعلاج الإكتئاب

طوّر باحثون في كوريا الجنوبية أوّل عدسات لاصقة ذكية لعلاج الاكتئاب، تعمل عبر إرسال إشارات كهربائية خفيفة إلى الدماغ من خلال شبكية العين. وأظهرت التجارب على الفئران نتائج مشابهة لمضادات الاكتئاب، مع ارتفاع السيروتونين وانخفاض التوتر والالتهابات الدماغية. ويأمل العلماء أن تفتح هذه التقنية الباب لعلاجات نفسية وعصبية من دون أدوية أو جراحة، لكنها ما تزال بحاجة لتجارب على البشر.

