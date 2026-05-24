3 عادات يومية قد تسرّع تساقط الشعر لدى النساء

كشفت تقارير صحية حديثة أن بعض العادات اليومية الشائعة قد تساهم في زيادة تساقط الشعر المبكر لدى النساء، أبرزها الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحرارية، واعتماد تسريحات الشعر المشدودة، إضافة إلى التعامل الخشن مع الشعر المبلل.

وبحسب خبراء الجلدية، فإن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إضعاف بصيلات الشعر وزيادة التكسر والتساقط مع مرور الوقت، خاصة عند تزامنها مع عوامل أخرى مثل التوتر ونقص الحديد والبروتين وفيتامين B12.

وأكد مختصون أن تحسين نمط العناية بالشعر والتغذية الصحية، إلى جانب استشارة طبيب الجلدية عند ملاحظة تساقط غير طبيعي، يساعد في الحد من المشكلة واستعادة كثافة الشعر في كثير من الحالات.

