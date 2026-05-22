مواد حافظة شائعة في الأطعمة الجاهزة قد تزيد خطر الضغط والنوبات القلبية



كشفت دراسة فرنسية جديدة نُشرت في مجلة European Heart Journal أنّ بعض المواد الحافظة المستخدمة بكثرة في الأطعمة الجاهزة وفائقة المعالجة قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب الدراسة، فإنّ الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من هذه المواد الحافظة يواجهون زيادة بنسبة 29% في خطر ارتفاع ضغط الدم، و16% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أظهرت النتائج أنّ مواد تُوصف بأنها “طبيعية”، مثل حمض الستريك وحمض الأسكوربيك (فيتامين C)، قد ترتبط أيضاً بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عند استخدامها كمضافات غذائية في الأطعمة المصنعة.

وشملت الدراسة أكثر من 112 ألف شخص ضمن مشروع NutriNet-Santé، حيث تابع الباحثون أنظمتهم الغذائية لسنوات، مع تحليل تأثير 58 مادة حافظة مختلفة على صحة القلب.

وأشار الباحثون إلى أنّ المواد الحافظة موجودة في عدد كبير من المنتجات الغذائية، وليس فقط في الأطعمة فائقة المعالجة، داعين إلى التركيز على تناول الأطعمة الطازجة أو قليلة المعالجة قدر الإمكان.

