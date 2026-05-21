وزارة الصحة: نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بتفشّي مرض الإيبولا في الكونغو وأوغندا

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، بأنها تتابع عن “كثب التطورات المتعلقة بتفشّي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا “حالة طوارئ صحية تثير القلق الدولي”.

أضافت: في هذا الإطار، تتابع الوزارة المستجدات بشكل يومي، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بشأن أي توصيات أو تدابير صحية قد تصدر عن المنظمة وفقًا لتطور الوضع الوبائي”.

وأكدت “أهمية تعزيز إجراءات الترصد الوبائي في المؤسسات الصحية”، مشيرةً إلى أنه “حتى تاريخه، لا توصيات دولية بفرض قيود على السفر أو التجارة الدولية أو اتخاذ إجراءات خاصة على المعابر الحدودية

