هكذا تُحسّنون جودة النّوم

أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون أنّ مكملات البروبيوتيك تحسّن جودة النوم وتمنح شعورًا بالراحة في الصباح.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن مكملات البروبيوتيك هي عبارة عن بكتيريا نافعة حية وخمائر توجد في بعض الأطعمة المخمرة والمكملات الغذائية، تساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا المعوية، وقد تؤثر على وظائف الدماغ والجهاز العصبي من خلال ما يُعرف بـ”محور الأمعاء والدماغ”.

ولمعرفة تأثير هذه المكملات على صحة الجهاز العصبي حلل الباحثون بيانات من 39 تجربة عشوائية شملت أكثر من 4000 مشارك، إذ درست التجارب تأثير سلالات مختلفة من البروبيوتيك على جودة النوم، ومدة النوم، والنعاس أثناء النهار، وأعراض الأرق.

وأظهرت النتائج أنّ تناول مكملات البروبيوتيك ارتبط بتحسن طفيف في جودة النوم لدى المشاركين في التجارب، كما زاد متوسط مدة النوم لديهم بحوالي 14 دقيقة تقريبًا، وأشار بعضهم إلى أن هذه المكملات ساعدتهم بالتخلص من الشعور بالتعب أثناء النهار.

ونوّه القائمون على الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها أظهرت تأثيرات متوسطة الفعالية لمكملات البروبيوتيك على صحة الجهاز العصبي، لذا توجد حاجة لإجراء دراسات أوسع للوصول إلى استنتاجات قاطعة بشأن تأثيراتها

