الفيبروميالجيا.. مرض غامض يرتبط بالتوتر والصدمات النفسية

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية حول الفيبروميالجيا، عاد هذا الاضطراب المزمن إلى واجهة الاهتمام الطبي، خصوصاً مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من آلام منتشرة وإرهاق دائم من دون سبب عضوي واضح.

وأوضح رئيس قسم أمراض الجهاز العصبي في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس البروفيسور حليم عبود أن الفيبروميالجيا يُعدّ اضطراباً معقّداً لا تزال أسبابه المباشرة غير معروفة بشكل كامل، إلا أن العامل النفسي يلعب دوراً أساسياً في ظهوره وتفاقمه، لا سيما لدى الأشخاص الذين تعرّضوا لصدمات نفسية أو يعيشون حالات توتر وقلق مزمن.

ويتميّز المرض بآلام عضلية منتشرة في أنحاء الجسم، إضافة إلى اضطرابات النوم والتعب المزمن وصعوبة التركيز، ما ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمصابين.

وفي ما يلي 5 أسئلة شائعة حول الفيبروميالجيا:

ما هو الفيبروميالجيا؟

هو اضطراب مزمن يسبب آلاماً واسعة في العضلات والمفاصل، ويرتبط غالباً بحساسية مفرطة للألم.

ما أسبابه؟

لا يوجد سبب محدد وواضح، لكن الدراسات تشير إلى ارتباطه بالعوامل النفسية والعصبية، مثل التوتر الشديد أو الصدمات العاطفية.

ما أبرز أعراضه؟

الألم المزمن، الإرهاق، اضطرابات النوم، الصداع، وضعف التركيز والذاكرة.

هل يمكن تشخيصه بسهولة؟

التشخيص قد يكون صعباً، إذ لا توجد فحوصات مخبرية خاصة به، ويعتمد الأطباء على الأعراض واستبعاد أمراض أخرى.

هل له علاج؟

لا يوجد علاج نهائي حتى الآن، لكن يمكن التخفيف من الأعراض عبر الأدوية، والعلاج النفسي، وتحسين نمط الحياة، وممارسة الرياضة الخفيفة.

