تفشي إيبولا يخرج عن السيطرة في الكونغو وأوغندا.. ١٣١ وفاة وإعلان طوارئ دولية

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة ضحايا تفشي فيروس إيبولا إلى 131 وفاة من بين 513 حالة مشتبه بها، وسط مخاوف متزايدة من توسّع رقعة العدوى إقليمياً، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة دولية.

وأكدت المنظمة أن التفشي الحالي مرتبط بسلالة “بونديبوغيو” النادرة، والتي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد بشكل كامل، ما يزيد من خطورة الوضع مقارنة بتفشيات سابقة.

كما سجّلت أوغندا حالات مشتبه بها، بينها وفاة واحدة، فيما تواصل السلطات الصحية عمليات العزل وتتبع المخالطين وتشديد الرقابة الصحية لمنع انتشار الفيروس إلى دول أخرى.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.