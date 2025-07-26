مرضى السرطان محور شراكة جديدة بين الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية وجمعية بربارة نصار

في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الطبي والإنساني لـ مرضى السرطان، وقّعت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية مذكرة تفاهم (MOU) مع جمعية بربارة نصار، تنص على تنسيق وسائل الدعم المادية والبشرية التي يمكن تقديمها للمرضى.

توقيع رسمي في مركز الجمعية بالأشرفية

جرت مراسم التوقيع في مركز جمعية “بربارة نصار” في الأشرفية، بحضور عدد من الأطباء والناشطين. وأكد رئيس الجمعية الطبية، الدكتور إيلي حداد، أن هذه الاتفاقية تأتي “لوضع خبرات الجمعية من أطباء وغيرهم في خدمة هذا العمل الإنساني الهادف لدعم مرضى السرطان”.

دعم طبي في ظل أوضاع صعبة

أشار الدكتور حداد إلى أن “الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان انعكست على القطاع الطبي الذي بات يرزح تحت أثقال كبيرة”، معربًا عن أمله بأن تسهم مثل هذه المبادرات في تخفيف العبء عن المرضى وتقديم دعم فعّال في مجال الرعاية الصحية.

إشادة بعمل جمعية بربارة نصار

ونوّه حداد بالجهود الاستثنائية التي تبذلها جمعية بربارة نصار في دعم مرضى السرطان، واصفًا عملها بـ”الاستثنائي والملهم في ظل التحديات الراهنة”.

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