هل ألم الركبة مرتبط بأمراض القلب؟ دراسة طبية تكشف العلاقة

سلّطت تقارير طبية حديثة الضوء على وجود ارتباط غير مباشر بين ألم الركبة المزمن وأمراض القلب، مؤكدة أن ألم المفصل نفسه لا يسبب أمراض القلب، لكنه قد يكون مؤشرًا على عوامل خطر مشتركة.

وبحسب الخبراء، فإن الالتهاب المزمن في حالات مثل الفصال العظمي أو التهاب المفاصل الروماتويدي قد يؤثر على الجسم ككل، بما في ذلك الأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالية تصلب الشرايين.

كما أن قلة الحركة بسبب ألم الركبة قد تؤدي إلى نمط حياة خامل، وهو عامل معروف لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب عبر رفع الوزن، وضغط الدم، والكوليسترول.

وأشار الأطباء أيضًا إلى أن الإفراط في استخدام مسكنات الالتهاب غير الستيرويدية قد يحمل آثارًا جانبية على القلب لدى بعض المرضى.

وفي حالات نادرة، قد يرتبط ألم الساقين أو الركبة بمشاكل في الدورة الدموية مثل مرض الشرايين المحيطية، والذي قد يُعد مؤشرًا مبكرًا على أمراض قلبية.

وينصح المختصون بالحفاظ على نشاط بدني معتدل مثل السباحة أو ركوب الدراجة، إلى جانب التغذية الصحية ومراقبة ضغط الدم والكوليسترول، لتقليل المخاطر على المفاصل والقلب معًا.

